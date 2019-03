Wer ab und zu eine Tablette bei Kopf- oder Gelenkschmerzen einnimmt, hat in der Regel mit keinen schwerwiegenden Nebenwirkungen zu rechnen. Eine Dosis von 2-3 Tabletten im Monat (400 mg) sei nach Aussagen von Ärzten in Ordnung. In vielen Fällen ist eine Einnahme allerdings gar nicht notwendig, sodass man wirklich nur bei nicht-auszuhaltenden Schmerzen auf Ibuprofen & Co. zurückgreifen sollte.

Man sollte sich auf jeden Fall bewusst sein: Ob rezeptfrei oder nicht, es handelt sich trotz allem noch um Schmerzmittel - und die haben so oder so ihre Nebenwirkungen.