Die Pinterest Fashion-Trends Frühling 2018

Leichte Pastellfarben wie Lavendel, Altrosa, Hellgelb und Hellgrün sind in dieser Saison bei den Pinnern sehr gefragt – und das in jeder Art und Weise. Auch auf dunkles Denim, Satin, sowie transparente Kleider und Tops wird gesetzt. Verständlich: Transparenz ist einer der Top Modetrends, die man in diesem Jahr sehen wird!