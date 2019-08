Passt genau: Die neue Generation deutscher Herrenschneider

Liebhaber höchster Schneiderkunst mussten bis dato nach London, Paris, Neapel oder Rom fliegen, um erste Qualität in Schnitt und Stoffen zu bekommen. Das ist immer weniger nötig, weil neuerdings in deutschen Städten eine neue Schneidergeneration aufblüht, die ihr Handwerk beherrscht und die den Anzug mit einem jungen, international inspirierten Stil wieder begehrenswert erscheinen lässt. Sie knüpft an eine alte, vergessene Tradition an. Noch in den 1920er- und 1930er-Jahren florierte das deutsche Schneiderhandwerk, gerade in Berlin siedelten sich um den Hausvogteiplatz viele jüdische Ateliers und Handwerksstätten an, die die Hauptstadt zur Mode-Metropole des jungen 20. Jahrhunderts machten. Das NS-Regime setzte deren Geschäften ein Ende. Nach dem Zweiten Weltkrieg stellten die Herren der Wirtschaftswunderjahre ihre Garderobe bei großen Männermodemarken wie Eduard Dressler oder der 1946 gegründeten fränkischen Firma Regent zusammen, die auch heute noch in Deutschland von Hand fertigt. Im Laufe der Jahrzehnte und vor allem zu Beginn der Nuller-Jahre verschwand der klassische Anzug zwar nicht ganz, machte aber einem Casual Dresscode Platz. Wer überhaupt noch in teure Zweiteiler investieren wollte, ging zu italienischen Firmen wie Brioni, Ermenegildo Zegna und Kiton. Große deutsche Marken verloren an Umsatz, kleine Maßschneider gingen oft pleite. Heute erleben wir eine Renaissance – dank junger Unternehmer, die mit Nadel und Faden ebenso gut umgehen wie mit Instagram.