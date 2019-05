Die magische Kraft der Farbe Blau

Auch einen Liedtext schrieb er ihr, mit dem Aufruf „Komm mit mir in die Leere!“, denn er war fasziniert von der Auflösung des Raumes. Seine monochromen, immer mit demselben intensiven Blau bemalten Flächen (dem International Klein Blue) entwickeln einen Sog, lösen sich von jeder Begrenzung.

An meine erste Begegnung mit dem „IKB 191“ kann ich mich noch sehr gut erinnern, obwohl es schon fast 30 Jahre her sein muss. Es war im Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain. Ich verbrachte einen Urlaub in Nizza, eben unter jenem Himmel, den Yves Klein für sich beanspruchte, als er mit zwei Freunden am Strand herumscherzte, wie sie wohl die Welt unter sich aufteilen würden. Seine inzwischen 80-jährige Witwe, die sich als Künstlerin schlicht Rotraut nennt (die beiden waren nur vier Jahre ein Paar, Klein starb im Alter von 34 Jahren an einem Herzinfarkt), erzählt, dass er hinter seinen Bildern das Göttliche gesucht habe.

Für mich gibt es keine andere Farbe, die so sehr meine Seele berührt.

Dieser Artikel erschien erstmalige im MADAME Magazin 06/2019