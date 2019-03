(PRUDUCT)RED iPhone 8 von Apple

Rot, rot, rot – sind das neue iPhone 8 und das neue iPhone 8 Plus aus der (PRODUCT)RED Special Edition von Apple, die es seit Mitte April 2018 im Handel gibt. Die beiden extrem stylischen Sondermodelle bezaubern schon auf den ersten Blick mit einem Glasgehäuse und einem Aluminiumband in angesagtem Rot und einer Front in elegantem Schwarz.

Aber auch in Sachen Technik haben die beiden Smartphones aus der Special Edition einiges zu bieten: Die neue Generation von iPhone ist mit einem Retina HD Display und einem A11 Bionic Chip, der für ein ultimatives Augmented Reality-Erlebnis entwickelt wurde, ausgestattet. Das iPhone 8 Plus verfügt über zwei 12 Megapixel-Kameras. Besonders viel Spaß machen Aufnahmen im Porträtmodus mit Portrait Lighting, mit dem man dramatische Studiobeleuchtungseffekte auf jedes Porträt zaubern und atemberaubende Porträts mit Tiefenschärfe-Effekt in fünf verschiedenen Beleuchtungsstilen knipsen kann.

Ein Teil des Erlöses der knallroten (PRODUCT)RED-Produkte geht direkt an den Global Fund, um HIV/AIDS-Programme zu finanzieren. Seit der Partnerschaft mit (RED) im Jahr 2006 hat Apple mehr als 160 Millionen Dollar an den Global Fund gespendet.

Die Preise für iPhone 8 und iPhone 8 Plus (PRODUCT)RED Special Edition beginnen je nach Modell und Speicherkapazität (64GB und 256GB) ab 799 Euro.

We are in love!