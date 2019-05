Die Highlights der Louis Vuitton Cruise Collection 2020

Aufbruch vs. Rückkehr: Unter diesem Motto zeigte Louis Vuitton in New York im TWA Flight Center seine Cruise Collection 2020 unter der kreativen Leitung von Nicolas Ghesquière.

"Ich kann mich glücklich schätzen, in den späten 90er Jahren noch am TWA Flight Center mit einem Flugzeug gelandet zu sein. Es war ein Erlebnis, das ich 20 Jahre lang nicht vergessen konnte. Und nun fand dieser Ort wieder zu neuem Leben. Das TWA Flight Center ist wie eine Kultstätte, die ein Revival erlebt. Sie erneut so verzaubert und in einer neuen Funktion zu sehen, nun als Hotel, ist eine große Freude. Es geht um das Wiederentdecken eines einzigartigen Ortes, der längst Teil des amerikanischen Erbes ist", so der Kreativdirektor.

Die insgesamt 59 Looks waren futuristisch angehaucht und erinnerten stark an die 80er Jahre: Betonte Silhouetten und Schulterpartien, viel Leder, zarte Spitze und kräftige Farbeinsätze wirken selbstbewusst und anmutend. So funktioniert der Retro-Look auch in der Neuzeit.

Unsere liebsten Looks aus der Louis Vuitton Cruise Collection: