Die Highlighs der New York Fashion Week SS19

Die Fashion Week in New York bildet jedes Jahr den großen Auftakt des Schauenmarathons. Dieses Mal stand ich dem Ganzen mit gemischten Gefühlen gegenüber. Wieso? Zum einen, weil ich noch hin & weg von Kopenhagen war, wo meiner Meinung nach die schönste Mode (und ich rede hier gezielt nicht von Trends) präsentiert wird und mich die Streetstyle-Fotos immer ein wenig in eine positive melancholische Stimmung versetzen. Zum anderen löst das Fehlen namhafter Designer in New York bei mir eine gewisse Gleichgültigkeit aus – wie interessant soll das ganze Spektakel dann noch werden?

Alexander Wang oder auch Victoria Beckham fehlten in dieser Saison, dafür gab sich das deutsche Label Escada das erstmalige Laufsteg-Debüt in New York, Ralph Lauren feierte 50 sagenhafte Jahre Jubiläum und Tom Ford lässt sich von der deutschen Serie „Babylon Berlin“ inspirieren. Zwischen all den neusten Trends gibt es ausgefallene und wundervolle Streetstyle-Looks zu entdecken, berühmte Persönlichkeiten wie Christina Aguilera, Whoopi Goldberg, Blake Lively, oder auch Kate Moss, die die Front Row schmückten.

Wir wollen uns einen Recap der New York Fashion Week natürlich nicht nehmen und präsentieren unsere Favoriten, egal in welcher Hinsicht.