Die Herkunft und Bedeutung der Monogramme bekannter Luxusmarken

Einer Legende nach wurde das Gancini, wie sich das Monogramm von Salvatore Ferragamo nennt, bereits in den 1950er Jahren erdacht. Die große Aufmerksamkeit erzielte es allerdings erst 1970, als es den Verschluss der Fiamma Bag darstellte. Doch was soll das Monogramm genau darstellen? Als Inspiration galten die Eisengitter des Headquarters Palazzo Spini Feroni sowie Haken, an denen Pferde befestigt werden konnten. „Gancio“ bedeutet auf Deutsch „Haken“, hängt man noch die Plural-Endung –ini an, so bedeutet es übersetzt „kleiner Haken“.

6. Burberry

2018 geschah etwas, was sonst eher selten in der Geschichte eines Labels passiert: Das Burberry-Logo erhielt ein totales Makeover. 1856 gründete Thomas Burberry das Label, das Logo mit dem Burberry-Ritter wurde jedoch erst 1901 kreiert: Auf der Flagge des Ritters stand das lateinische Wort „Prorsum“, das auf Deutsch „vorwärts“ bedeutet – unter diesem Namen wurden später die Kollektionen für den Runway entworfen. Der Ritter auf dem galoppierenden Pferd galt seit jeher als Zeichen des Vorreiters in Sachen Mode.

Als 2018 Riccardo Tisci der neue Kreativdirektor des Hauses wurde, verschwand kurzerhand der Ritter und mit ihm die bekannte Burberry-Schrift. Das neue Logo zeigt sich jetzt als reine Wortmarke aus Großbuchstaben, bei denen auch die Serifen ausgespart wurden – einfach und erfrischend.

7. Versace

Das Versace-Logo zeigt den Kopf der Medusa, die Tochter der griechischen Meeresgöttin. Gianni Versace sah vor allem das Alte Rom und die Mythologie des Antiken Griechenlands als Inspirationsquelle. Aus diesem Grund ziert der Schlangenkopf der Medusa seit 1978 das Logo und steht somit als Sinnbild für Autorität, Attraktivität und fatale Faszination.