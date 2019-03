Die häufigsten Sportverletzungen und wie man sie vermeidet

Schulterschmerzen nach dem Sport

Alle Übungen, die über dem Kopf ausgeführt werden, können schnell zu Beschwerden in der Schulter führen. Eine Fehlausführung führt zu einer falschen Belastung der Schulterpartie. Die Schulter ist ein sehr bewegliches Körperteil, das an vier Muskeln geknüpft ist. Diese lassen sich schnell einklemmen, sobald die Bewegung in der Schulter nicht mehr zentriert ausgeführt wird. Beim Tennis, Golf, Handball oder auch beim Schwimmen wird die Schulter stark beansprucht. Ebenso beim über-Kopf-heben von Gewichten. Sollten die Schmerzen immer wieder auftreten, so ist man mit Hilfe einer Physiotherapie schnell vom Schmerz befreit.