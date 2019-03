Die Festival-Diät: 1 Kilogramm in 3 Tagen abnehmen

Es geht doch nichts übers Tanzen! Shuffeln oder Raven verbrennen pro Stunde bis zu 361 Kalorien, Twerken 390 Kalorien, leichtes Wippen 240 Kalorien und Jumpstyle ganze 500 Kalorien pro Stunde. Der beste Dance-Move für den Fettabbau ist übrigens bloßes in die Luft springen – damit lassen sich pro Stunde 635 Kalorien verbrennen. Je intensiver die Tanz-Sessions sind, desto höher ist der Nachbrenneffekt, sodass bis zu 15% mehr Kalorien verbrannt werden könnten. Übrigens: Singen Sie ordentlich mit, denn auch das verbrennt 120 Kalorien pro Stunde.

Fitnessexperte Philipp Doetsch erklärt: „Da sich die Bewegungen und auch der Herzschlag dem Rhythmus der Musik anpassen, sind die Beats per Minute (BPM) der Musik Entscheidend. Am meisten Leistung und somit auch am meisten Kraft und Ausdauer zum Tanzen hat man bei durchschnittlich 160 BPM. Vor allem die Musikrichtungen „Drum and Bass”, „Jungle” und „Hardcore Techno” liegen in diesem Bereich und sind somit perfekt geeignet, um Kalorien zu verbrennen.“