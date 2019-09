"Die Deutschen hassen mich" - Ai Weiwei im Gespräch

Wenn die schwere schwarze Eisentür sich öffnet, geht es über zwei steile Steintreppen 46 Stufen hinab in die Kellergewölbe einer alten Brauerei in Berlin-Prenzlauer Berg. Zehn Meter unter der Erde führt ein langer Gang mit Backsteinwänden zum Atelier von Ai Weiwei. Über 4000 Quadratmeter erstrecken sich die hallenartigen, hell erleuchteten Räume. An den Wänden lehnen Bilder, Transportkisten und Tische stehen an einigen Stellen. In einem lang gezogenen Raum reihen sich zahllose Kleiderständer aneinander, daran Jacken, Hosen, Tops, Strampler und andere Bekleidungsstücke – Kleidung, die Geflüchtete nach dem Verlassen des Camps im griechischen Idomeni hinterlassen haben.

Das Team von Ai Weiwei sammelte, reinigte, katalogisierte die Stücke. Aus den Überresten der Flucht wurde Kunst. „Laundromat“ heißt die Arbeit und will zeigen: Geflüchtete sind Menschen wie du und ich, mit Kleidung, die jeder von uns tragen könnte. Blaue Daunenjacken, rote T-Shirts, Markenjeans – nichts ist fremd. Befremdlich hingegen ist es, die Stücke auszustellen, sie zu betrachten und ihre Geschichte mitzudenken. Es ist Ai Weiweis Art zu sagen: Schaut genau hin und horcht in euch hinein. Was fühlt ihr, wenn ihr diese Kleider betrachtet? Der Künstler lässt die Dinge sprechen und hofft auf das Echo des Betrachters. In einer Ecke hinter den Kleiderstangen stehen zwei Holzbänke und ein Tisch, der grüne Tee – für jeden eine eigene kleine Glaskanne – dampft schon. Ai Weiwei sitzt, die kräftige Statur in einen großen blauen Hoodie gehüllt, an seinem Platz und gießt Tee in kleine Gläser.

Was hat ihn, den chinesischen Künstler, Aktivisten und Dissidenten, nur in diese Katakomben geführt? Der Weg war weit: Im Jahr seiner Geburt wurde sein Vater, der Lyriker und Maler Ai Qing, von der chinesischen Regierung in die Provinz nach Xinjiang verbannt, musste Peking verlassen und durfte 20 Jahre lang keine Zeile schreiben.