Im Gegensatz zur klassischen Dauerwelle, die damals oft so aussah, als wäre ein Sofakissen auf dem Kopf geplatzt, kommt die neue Dauerwelle ganz lässig daher: Bei der modernen Haarbehandlung werden Wickler mit größerem Durchmesser verwendet, die für weiche Locken sorgen. Oft setzen die Locken bei der neuen Technik auch erst weiter in den Längen an, was einen weniger aufgeplusterten Effekt hat. Wer übrigens einen schön Beach Wave-Look erzielen möchte, sollte sich für Lockenwickler mit unterschiedlichen Durchmessern entscheiden.