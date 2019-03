Die 5 coolsten Streetstyle-Trends aus Kopenhagen

Wenn die Fashion Week in Kopenhagen beginnt, dann schlagen die Herzen aller Fashionliebhaber ein wenig schneller. In der dänischen Hauptstadt herrscht zu dieser Zeit immer ein ganz besonderes Flair, das sich von den Städten wie Berlin oder auch New York unterscheidet: Alles ist weniger hektisch, die Menschen auf den Straßen entspannter und lässiger – vor allem aber ist der Vibe der skandinavischen Stadt unglaublich ansteckend. Klar, dass sich das auch auf die Mode auswirkt.

Auf den Straßen von Kopenhagen werden Trends nicht nur bloß umgesetzt, sie werden gemacht! Während in Paris, Mailand oder auch New York eher die luxuriöse Ästhetik überwiegt, spielt Kopenhagen in einer anderen Liga: Auffällig aber nicht prunkvoll, schlicht und dennoch nicht underdressed lautet die Streetstyle Devise. Das ist Grund genug, die eindrucksvollsten und schönsten Streetstyle-Looks aus Kopenhagen einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Soviel steht fest: Diese 5 Trends sollten Sie sich für den Herbst unbedingt merken!