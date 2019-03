Die besten Wellnesshotels

In Meran, dem Paradies der Alpen, und mit Blick auf das weite Eschtal, befindet sich die Villa Eden. Dieses Erholungsdomizil bietet lediglich 29 exklusive Suiten, die dafür sorgen sollen, dass sich Urlauber voll und ganz erholen können und ein neues Lebensgefühl entdecken. Dafür sorgt das Konzept der „Longevity“: Die Villa Eden bietet mit dem integrierten „Longevity Medical Center“ eine Serie von Gesundheits- und Wohlfühlbehandlungen, abgestimmte Menüs, Beratungen durch hauseigene Ernährungstherapeuten, Ärzte, Beautyexperten und Personal Trainer an. Und das alles an einem Ort.

Aktivitäten

Wer seine Lebensweise positiv und achtsam ändern möchte, der ist in der Villa Eden wunderbar aufgehoben. Diverse medizinische Therapien bieten in Kombination mit einem aktiven Lifestyle eine Rundum-Erneuerung der alltäglichen Gewohnheiten. Sie können sich für einen Detox-Aufenthalt inklusiver Betreuung anmelden oder aber eine Entschlackungskur machen – die Liste ist lang.

Unser Tipp: Probieren Sie die Metabolic Therapy. Negative Auswirkungen des modernen Lebensstils wie Schwächegefühl, Überanstrengung, Schlafprobleme & Co. sollen damit gelindert werden. Klingt spannend und äußerst nützlich.

Die Unterkunft

Die Villa Eden ist an Eleganz nicht zu übertreffen. Die Schlafzimmer sind so konzipiert, dass sie die bestmögliche Entspannung bieten. Große Fenster sorgen für lichtdurchflutete Räume, liebevolle Details fühlen sich nach Zuhause an.