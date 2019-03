Die besten Weihnachtsfilme

Was gibt es Schöneres, als an einem verschneiten Wintertag die Zeit mit einem wundervollen Weihnachtsfilm und einer Tasse Glühwein zu verbringen? Wie passend, dass nicht nur das Weihnachtsprogramm im Fernsehen ab Dezember auf Hochtouren läuft, sondern auch Streamingsdienste wie Amazon Prime und Netflix das Repertoire an Weihnachtsfilmen aufgestockt haben und neben Klassikern auch spannende Remakes und neue Eigenproduktionen anbieten. Keine Sorge, von Spoilern werden Sie bei unserer Auswahl verschont.