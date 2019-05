Auch Europa hat viel zu bieten: Von Palma de Mallorca aus geht es zuerst in Richtung spanisches Festland nach Barcelona. Hier ist vor allem die Architektur ein echter Hingucker. Auf keinen Fall sollten Sie sich die beeindruckende Sagrada Familia und den farbenfrohen Park Guell entgehen lassen, der einen schönen Ausblick über die Stadt bietet. Der nächste Halt ist Südfrankreich. Dort lässt sich die tolle Küstenlandschaft am besten bei einem Spaziergang auf dem „Boulevard de la Croisette“ in Cannes genießen. Anschließend legt das Schiff in den italienischen Städten Pisa und Rom an, wo weitere Sehenswürdigkeiten auf Sie warten: unter anderem der berühmte schiefe Turm von Pisa, das Kolosseum und der Petersdom. Auch ein kleiner Shopping-Trip und ein Besuch in einer Pizzeria sollte unbedingt in den Aufenthalt eingeplant werden. Unsere Favoriten sind "La Taverna di Pulcinella" in Pisa und "La Pratolina" in Rom.