Die besten Reiseziele im April: Frühlingsinseln

Als Blumeninsel bekannt, erstrahlt Madeiras Vegetation schon früh im Jahr in voller Pracht. Die Insel liegt vor der Westküste Afrikas und wird klimatisch vom milden Golfstrom begünstigt. Kein Wunder also, dass sich Oleanderbüsche, Korallenbäume oder Zypressen besonders wohl auf der portugiesischen Insel fühlen und sich in satten Farben zeigen. Zwar ist das sonnige Aprilwetter noch nicht ganz zum Baden geeignet (Wassertemperatur liegt bei 18 Grad), aber die Insel hat so viel zu bieten, dass der Badeurlaub ruhig noch etwas nach hinten verschoben werden kann. Empfehlenswert ist das Mieten eines Leihwagens, um die Insel in vollen Zügen zu genießen. Eine Wanderung zum Pico Ruivo oder Golfen in einem der zahlreichen 18-Loch-Plätzen machen den Madeira-Urlaub perfekt – und abwechslungsreich obendrauf!

Unser Tipp: Wer am zweiten Wochenende nach Ostern die Insel besucht, sollte unbedingt dem Blumenfest Festa da Flor in Madeiras Hauptstadt Funchal einen Besuch abstatten. Die Feierlichkeiten gelten als Höhepunkt des Frühlings und bieten tolle folkloristische Highlights für die Besucher.