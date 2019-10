Die 8 besten Podcasts für Frauen

No Time To Eat – food for busy people

In einem stressigen Alltag kommt gesunde Ernährung oft zu kurz. Wie es sich mit wenig Zeit trotzdem gut leben und vor allem essen lässt, erklärt Ernährungscoach Sarah Tschernigow in ihrem Podcast "No Time To Eat". Sie beantwortet Fragen wie: Was sollten Sie beim Essen im Hotel oder am Bahnhof beachten? Was sind die besten Snacks fürs Büro? Und gibt es gesundes Fast Food? Für alle, die Ausschau nach genialen Ernährungshacks halten.