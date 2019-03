Die besten 2-in-1-Pflegeprodukte für Männer

Vor allem in den Badezimmerregalen der Männer sieht man sie oft, die 2-in-1-Pflegeprodukte. Kein Wunder, schließlich sind Männer in Sachen Hautpflege pragmatischer eingestellt als Frauen. Damit die Pflege nicht zu kurz kommt, bieten die Kombi-Produkte tolle Alternativen für zig Tuben und Tiegel. Was für das Verwenden der Multi-Pflegen spricht liegt auf der Hand: