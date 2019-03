Die beste Reisezeit für Ihren Traumurlaub

Nicht zu kalt und auch nicht zu warm – das finden Sie im April in Marokko. Angenehme 25 Grad und (je nach Aufenthaltsort) Wind machen das Land klimatisch interessant. Apropos interessant: Das ist auch die Kultur. In Marrakesch oder Casablanca kommt diese besonders gut zum Vorschein und gibt Einblicke in die Lebensweise der Einheimischen. Outdoor-Begeisterte liegen mit dem (mittleren) Westen der USA goldrichtig. Bis zu 11 Stunden Sonne am Tag versprechen optimale Wettervoraussetzungen für ausgiebige Trekking-Touren oder Bouldern in einem der stationären Nationalparks.

Beste Reiseziele:

Nordafrika

Mittelmeer-Länder

Südafrika