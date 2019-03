Port Ghalib am Roten Meer in Ägypten

Sie waren noch nicht in Ägypten? Dann wird es höchste Zeit! Das Land Ägypten punktet nicht nur durch sein gutes Preis/Leistungs-Verhältnis, sondern auch durch eine große Auswahl an renommierten 5-Sterne-Hotels. Der Städtetipp: Port Ghalib, ein wahres Paradies für Tauchfans.

Goldstrand in Bulgarien

Für alle, die im Urlaub auf gute Musik und Feiern nicht verzichten möchten, bietet sich der Goldstrand in Bulgarien als etabliertes Party-Domizil an und gewann in den letzten Jahren immer mehr an Beliebtheit.