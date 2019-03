Die Beauty-Szene von Morgen: Sieht so unsere Zukunft aus?

madame.de: Was meinst du: Wie sieht die Zukunft der Beauty-Szene aus?

Swantje Bernsmann: Ich denke, dass sich das Verhalten zwischen Marke und Konsumenten noch weiter verändern bzw. weiterentwickeln wird. Früher kannte man Beautyprodukte vorrangig durch Werbung oder Freundinnen, heute hingegen kommen durch unseren immer digitaler werdenden Lifestyle mehr Informationsquellen ins Spiel. Somit hat sich in der Beauty-Szene in den letzten Jahren viel getan. Durch das Internet und Blogs stehen unzählige Recherchemöglichkeiten zur Verfügung und wir hinterfragen Produkte mehr, sind besser informiert und kaufen sehr ausgewählt. Ich glaube zudem, dass Kosmetikanbieter zukünftig noch viel einfacher und direkter mit uns Kunden in Kontakt treten werden. Hier liegt der Fokus ganz klar darauf, die Bedürfnisse der Kunden noch besser zu verstehen und sie so an der Entwicklung von neuen Produkten sowie Trends teilhaben zu lassen. Viele Unternehmen haben diese Veränderung bereits erkannt und geben ihren Kunden die Möglichkeit an der Produktentwicklung mitzuwirken. Der Kosmetikhersteller Schwan Cosmetics geht aktuell sogar noch einen Schritt weiter und arbeitet mit Beauty-Interessierten nicht nur an Kosmetikprodukten oder neuen Farben, sondern auch an neuen smarten Tools und technischen Lösungen. Auf der dazugehörigen Veranstaltung, dem BeautyThon in Berlin, an dem ich auch teilnehmen werde, suchen wir gemeinsam mit Experten die Beauty-Ideen von morgen und wollen diese dann mit den Teilnehmern auf die Straße bringen. Die gezielte Suche nach Beauty-Gründern und Gründerinnen von morgen ist eine Aktion, die ich richtig spannend finde und ich hoffe, dass sich uns noch viele Beautybegeisterte anschließen.