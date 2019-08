Die 6 wichtigsten Modetrends für den Herbst/Winter 2019/2020

Strick hält uns nicht nur an kalten Tagen warm, sondern steigt in dieser Herbst-/Wintersaison zu einem echten Fashion-Statement auf. Getragen werden darf dabei alles, was aus Wolle besteht, wie die Designer Tibi, Iris von Arnim oder Christopher Kane in ihren Kollektionen zeigten. Neben grobmaschigen Pullovern, sollten in dieser Saison auch Hosen, Röcke oder Kleider auf Ihrer Wunschliste stehen, die im kuscheligen All over-Look nicht schöner sein könnten!