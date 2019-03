Nineties-Feeling mit Ansage bescheren uns die Scrunchies. War es doch nur eine Frage Zeit, bis die übergroßen Haargummis ihr Comeback feiern – schließlich wurden dieses Jahr auch schon die Radlerhosen oder Statement-Logos aus den Tiefen der 90er-Kiste gekramt. Die Haar-Accessoires aus extravaganten Stofflichkeiten wie Samt oder Lackleder gibt es in den knalligsten Farben und Musterungen. Zum Zopf, Dutt oder Half Bun getragen kommen die Riesenbänder bestens zum Vorschein und versetzen uns in die Zeit von Carrie Bradshaw oder Claudia Schiffer zurück. We like!