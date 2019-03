Die 4 besten Mittel gegen Kater

Ganz unschuldig schnurrend schmiegt er sich um unsere Beine, zieht uns mit seinen großen Augen in den Bann, sodass wir den Blick nicht mehr von ihm abwenden können. Doch dann, zack, geraten wir ins Straucheln, wissen nicht mehr wo vorne und wo hinten ist, und schon liegen wir flach - Schuld ist der unberechenbare Kater.

Wer einen Kater hat, wird nicht nur von Übelkeit und Kopfschmerzen geplagt. Auch der Kreislauf kommt nicht richtig in Schwung. Das Resultat: Wir fühlen uns unwohl und so gar nicht wie wir selbst. Richtig unangenehm wird das Ganze, wenn wir am Tag nach der Party einen wichtigen Termin wahrnehmen müssen oder - Gott bewahre - im Fitnessstudio verabredet sind. Doch keine Angst, mit unseren Mitteln gegen Kater werden Sie die unangenehmen Symptome schnell wieder los!