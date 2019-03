Die 20 Hingucker der Met Gala 2017

Bella Hadid im Jumpsuit von Alexander Wang

Oh lala! Bella Hadid zeigte in einem glitzernden schwarzen Jumpsuit von Alexander Wang was Sie zu bieten hat - oder was so manch einer wohl verpasst? Wie auch immer, die 20-Jährige trug in unseren Augen eines der atemberaubendsten Outfits der Met Gala 2017.