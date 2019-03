Die 10 besten Beauty-Öle

Moringa-Öl

Moringa-Öl ist in Deutschland noch ein echter Geheimtipp. Doch die Wirkung haben schon die alten Ägypter für sich entdeckt. Das Pflege-Öl ist reich an Antioxidantien und wirkt der Hautalterung optimal entgegen. Außerdem ist es antiseptisch und sagt Pickeln, Akne und Hautunreinheiten den Kampf an. Sogar bei Krankheiten, wie Neurodermitis und Fußpilz wirkt Moringa entzündungshemmend und heilend. Wenige Tropfen des Beauty-Öls in den Haaren sorgen für mehr Feuchtigkeit und eine stärkere Haarstruktur. Moringa-Öl lässt sich auch für Speisen verwenden – hier profitieren Sie von seiner blutdruckregulierenden Wirkung.