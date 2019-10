Die 10 besten Augencremes gegen Falten, Müdigkeit und Co.

Interview mit Dr. Maria Boyce, Fachärztin für Platische und Ästhetische Chirurgie bei Medical One

MADAME.de: Welche Eigenschaften sollte eine gute Augencreme mitbringen?

Dr. Maria Boyce: Die Haut der Augenpartie ist sehr dünn und verfügt kaum über hauteigene Depots für Feuchtigkeit und Vitamine. Daher sollten in einer Augencreme mehr Vitamine und nährende Wirkstoffe enthalten sein, als in einer Gesichtscreme. Zudem ist ein höherer Anteil an feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffen wichtig, um den Feuchtigkeitshaushalt in diesem Bereich in Balance zu halten. Nicht enthalten sein sollten Duft- und Farbstoffe, damit es nicht zu Reizungen und unschönen Rötungen kommt.

Welche Augencreme empfehlen Sie ab einem Alter von 30, welche Creme ist ab 50 geeignet?

Bereits ab Mitte 20 wird die Augenpartie weniger durchblutet und verliert an Feuchtigkeit, was Schatten und Schwellungen zur Folge haben kann. Daher ist die Verwendung von kollagenbildenden Cremes ratsam, denn Kollagen hilft dabei, Feuchtigkeit zu speichern und fördert die Regeneration der Hautzellen. Für die Altersgruppe 50+ ist die Verwendung von besonders reichhaltigen Augencremes sinnvoll, da generell gilt: Umso älter man wird, umso trockener wird die Haut. In der Regel eignen sich zur Pflege von sehr trockener Hautseren, da diese besonders hochkonzentrierte Inhaltsstoffe enthalten.

Morgens oder abends: Wann trage ich meine Augencreme auf?

Sowohl morgens, als auch abends sollte eine Augenpflege aufgetragen werden. Morgens ist die Verwendung eines leichten Fluids oder Gels oft ausreichend, abends kann dann eine reichhaltige Creme genutzt werden.

Einklopfen oder cremen: Was ist das Beste für meine Augenpartie?

Die sensible Haut um die Augen sollte nicht durch Ziehen oder starkes Einreiben strapaziert werden. Denn: Bei zu viel Druck oder Reibung kann es zu der Bildung von Falten kommen. Ein leichtes Einklopfen der Creme ist am schonendsten. Zudem sollte ein Abstand zum Wimpernrand eingehalten werden, damit sie nicht ins Auge gelangt.

Welche Alternativen gibt es zu Augencremes, die einen ähnlichen Effekt haben?

Grundsätzlich sollte man auf einen gesunden Lebensstil achten: ausreichend Schlaf, wenig Alkohol, kein Nikotin – dies verlangsamt auch bei Menschen mit genetischer Veranlagung die Entstehung von Krähenfüßen, Tränensäcken und dunklen Schatten. Eine weitere wirksame – vorbeugende – Methode ist eine Botoxbehandlung. Durch Modulation der Muskelaktivität wird die Faltenbildung verlangsamt. Sind Fältchen um die Augen bereits da, sind Hyaluronsäurebehandlungen ein sicherer Weg, um diese wieder los zu werden.