Diana Vreeland war eine der einflussreichsten Frauen in der Geschichte amerikanischer Mode, wie kamen Sie darauf, Parfums statt Mode zu machen, um Ihr Andenken aufrecht zu erhalten?

Wir hätten ein veritables Modehaus gründen müssen, um bei den Kollektionszyklen mithalten zu können. In der Mode ist es außerdem fast wichtiger, wer der Designer ist. Am Ende wäre es nicht mehr um Diana Vreeland gegangen, sondern darum, welchen Kreativchef man hat.

Was auf dem Duft-Markt passiert ist, war für uns ungleich spannender, momentan ist es eine großartige und aufregende Zeit in der Parfum-Branche mit sehr vielen neuen Ideen und einem großen Interesse an neuen, luxuriösen Düften. Der Kunde hat sich entwickelt: Es gibt Menschen, die sich sich sehr für Parfums interessieren und viel mehr darüber wissen, als noch vor ein paar Jahren.

Die Entwicklung gleicht dem, was in der Lebensmittelbranche passiert ist: Menschen essen heute viel besser und wissen viel mehr über ihr Essen, als früher. Vor 30 Jahren wusste niemand in den USA, was Olivenöl oder Balsamico-Essig ist, heute weiß es jeder.

Dasselbe sehe ich in der Parfum-Branche, wo sich ein Nischenmarkt entwickelt hat mit Menschen, die Parfums lieben, sie sammeln, sehr viel über Parfums wissen und einen neuen Duft kaufen, wenn sie mit ihrem Freund Schluss gemacht haben. Diese Menschen experimentieren mit Parfums und benutzen beim Ausgehen andere Düfte als tagsüber. Sie wollen zu besonderen Momenten auch besondere Düfte erleben, viel anspruchsvoller als früher. Und das gilt nicht nur für Frauen! Auch Männer tragen und interessieren sich heute viel mehr für Düfte.

Verraten Sie uns noch eine ganz besondere Erinnerung an Ihre Großmutter Diana Vreeland?

Ich erinnere mich gern daran, wie sie uns besucht hat, als ich als Kind mit meiner Familie in Bonn gelebt habe. Das war in den späten 50ern, frühen 60ern. Wir sind dann immer in das Kurfürstliche Schloss gegangen und weil das Parkett so empfindlich war, musste jeder Besucher diese Lamfell-Überschuhe anziehen um den Boden gleichzeitig zu schonen und zu wienern! Ich habe es noch vor Augen, wie sie und ich in diesen lustigen Fellschuhen durch das Schloss geglitten sind.