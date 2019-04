Tradition trifft Moderne: Das E-Bike Juna+ von Diamant

Madame.de: Durch die TV-Show "Shopping Queen" wurden Sie zum Trendsetter der Nation. Was machen deutsche Frauen schon richtig und welche Verbesserungsvorschläge haben Sie?

Guido Maria Kretschmer: Dadurch dass ich oft im Ausland war und viel gesehen habe, kann ich sagen: Die deutschen Frauen sind schon lange gut angezogen! Man denkt immer, das wäre nur bei den Italienerinnen und Französinnen so - aber dort gibt es auch sehr schlecht angezogene Frauen. Ich denke, dass es vielmehr darauf ankommt, ob jemand Geschmack hat oder nicht. Deutsche Frauen haben in meinen Augen ein gutes Farbgefühl und achten auf Qualität. Allerdings hat Mode zuletzt ein wenig an Spezifizierung verloren, vieles ist ein Misch-Masch, die meisten Trends wechseln sehr schnell.

Was sind für Sie dich wichtigsten Trends 2016?

Die neuen zarten Pantone-Töne "Serenity" und "Rosequartz" finde ich toll, sie stehen einfach jeder Frau. Darüber hinaus finde ich es wichtig, dass Trends von jeder Figur mitgemacht werden können – denn es gibt in Deutschland so viele tolle Frauen mit unterschiedlichen Figuren.

Ihre neue Kollektion wollen Sie in Kombination mit dem E-Bike von Diamant entwerfen. Was können wir erwarten?

Ich wohne wahlweise in der Stadt und auf dem Land - gerade dort ist ein Fahrrad als Verkehrsmittel perfekt. Außerdem werde ich ja auch älter, deswegen finde ich es toll, wenn man einen Schub bekommt. Gerade wenn man morgens ins Büro radelt, man kommt damit einfach nicht verschwitzt, sondern schick an. Als ich die ersten Bilder vom Juna+ gesehen habe, dachte ich mir: Das ist genau das, was ich mir vorgestellt hatte! Das ist das Bike, das die trendbewusste Frau von heute braucht. Da haben wir die Zusammenarbeit beschlossen - und Sie dürfen gespannt sein!