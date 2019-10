Deutsche Schauspielerinnen: Diese fünf repräsentieren die neue Schauspielgeneration

Die Österreicherin studierte am Max Reinhardt Seminar in Wien, spielte am Residenztheater in München und in der Literaturverfilmung "Vor der Morgenröte“ die Stieftochter von Stefan Zweig. Für ihre Rolle in „Egon Schiele: Tod und Mädchen“ wurde Pachner mit dem Österreichischen Filmpreis und der Romy als beste Nachwuchsdarstellerin ausgezeichnet. Der Film öffnete ihr auch international die Türen, der US-Regisseur Terrence Malick drehte mit ihr das Weltkriegsdrama "A Hidden Life“.

Kannten Sie die Geschichte des österreichischen Dissidenten Franz Jägerstätter, der von den Nazis hingerichtet wurde und dem Terrence Malick nun ein filmisches Denkmal gesetzt hat?

"Den Namen hatte ich schon mal gehört, mehr aber auch nicht. Ich bekam die Rolle von Jägerstätters Frau Fani schon sehr früh, durfte aber lange nicht darüber reden. In dieser Zeit habe ich alle Briefe gelesen, die sich die beiden während seiner Zeit im Gefängnis geschrieben haben. In dem Dokumentarfilm "Die Witwe des Helden" habe ich Fani als 93-Jährige erlebt – und gesehen, dass sie trotz ihres Schicksals nicht gebrochen wirkte. Das war sehr berührend und inspirierend.“

Wie war die Zusammenarbeit mit dem preisgekrönten US-Regisseur Terrence Malick?

"Wunderschön! Terry ist unglaublich positiv. Er lobt viel, reagiert während des Drehens auf Unerwartetes immer flexibel. Er hat mich dazu motiviert, dass ich immer das Beste zu diesem Gesamtkunstwerk beitragen wollte. Alle am Set haben mit großer Hingabe ihm und dem Projekt zugearbeitet. Gedreht haben wir in Südtirol und auf Englisch – es war anstrengend und leicht zugleich.“