Europaweite sogenannte Liebes-Studien kennt man zu Hauf. Dabei wird dann mit einem Augenzwinkern, das eher einer ausgewachsenen Gesichts-Spastik gleicht, untersucht, warum die volatilen Spanier scheinbar mehr Durchlauf zwischen den Laken haben als die sehnsüchtigen Deutschen, die als Übersprunghandlung dann das fünfte Paar Birkenstocks auftragen.

Wir haben genug von solchen Klischees, die immer zum Nachteil der deutschen Libido ausgelegt werden und freuen uns daher umso mehr über eine Studie des Online-Partnervermittlungs-Portals 'Parship‘, die sich zum Ziel gemacht hat, die amourösen Interessen der Deutschen zu ergründen.

Mittels einer Google-Trends-Analyse kam nicht nur zum Vorschein, dass sich die Teutonen *surprise surprise* sehr wohl intensiv mit Liebes-Themen auseinandersetzen und sich diese von Bundesland zu Bundesland stark unterscheiden. So wird in Bayern häufiger als in allen anderen Bundesländern nach "Mr. Right“ gegoogelt, während in Brandenburg der Begriff „Kondome“ auffällig oft gesucht wird. Ob das damit zusammenhängt, dass das Nachbarbundesland Berlin mittlerweile als deutscher Syphilis-Hotspot gilt, ist natürlich reine Spekulation. So unterscheiden sich die Bundesländer in Bezug auf Liebe, Sex und Partnerschaft