Detox Smoothie

Ähnlich einer Saftkur kann die Nahrung in dieser Zeit auch durch Smoothies ersetzt werden. Besonders geeignet sind dafür grüne Smoothies, da sie im Vergleich zu denen aus Obst weniger Fruchtzucker enthalten und obendrein mit vielen Mineralstoffen und sekundären Pflanzenstoffen punkten können.

Entscheidender Pluspunkt für die Smoothies ist, dass die gesunden Stoffe in flüssiger Form konsumiert werden. Dadurch muss der Körper sich weniger mit der Verdauung beschäftigen, als bei fester Nahrung. Die Inhaltsstoffe werden so einfacher verwertet und lassen dem Körper Zeit Giftstoffe auszuscheiden, die sich in der Vergangenheit angesammelt haben. Da aber im Smoothie - im Gegensatz zum Saft - immer noch feine Fasern enthalten sind gilt: je feiner desto Detox!

Wer eine professionelle Detox Kur machen will, kann dies mittlerweile auch in vielen Hotels tun. Das hat heute wenig mit alten Kurhotels zu tun, wer zum Beispiel Detox im Kranzbach bucht, entgiftet in einem Designhotel.