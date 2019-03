Designertaschen richtig aufbewahren

Ein begehbarer Kleiderschrank — der Traum vieler Frauen, und perfekter Aufbewahrungsort für Designertaschen! Klar, in einem eigenen Regal fühlen sich die Accessoires am wohlsten. Wer ein Ankleidezimmer nicht sein Eigen nennt, der kann seine Schätze aber auch prima im Kleiderschrank oder an einer Kleiderstange verstauen. Haken, an denen normalerweise Jeanshosen hängen, sind auch für die Taschenriemen- und Henkel bestens geeignet. Mittlerweile bieten auch immer mehr Anbieter sogenannte Taschengarderoben an, die es einem ermöglichen, seine Bags platzsparend aufzubewahren. Nur so lässt sich ein Taschen-Chaos wie auf dem Instagram-Shot von Chiara Ferragni vermeiden.