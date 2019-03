Designertaschen gebraucht kaufen: Tipps und Tricks

Nicht alles ist Gold was glänzt – das gilt leider auch bei den Taschen und Fotos der Verkäufer. Achten Sie besonders auf die Kanten der Tasche, den Zustand der Reißverschlüsse, mögliche Kratzer im Material und last, but not least, das Innenfutter.Unser Tipp: Gerade bei größeren Plattformen können die User-Kommentare und abgegebenen Bewertungen etwas mehr Transparenz für die potenziellen Käufer bieten, die mit dem jeweiligen Anbieter ein Geschäft eingehen möchten.