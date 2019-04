Louis Vuitton Petite Malle Tasche

Back to the roots: Nicolas Ghesquière bescherte Louis Vuitton gleich in seiner Einstandskollektion AW 2014 eine neue It-Bag - die Petite Malle. Die kleine Umhängetasche in Kofferform ist eine Reminiszenz an den Ursprung des über 160 Jahre alten Traditionsunternehmens als Koffermacher und hat sich in Nullkommanichts in die Herzen und Arme der Fashion Crowd gezaubert.

160 Jahre Tradition haben allerdings ihren Wert: Eine Petite Malle von Louis Vuitton kostet je nach verwendetem Material zwischen 3.750 und 33.000 Euro.