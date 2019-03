Forscher haben nun herausgefunden, dass wir in einem solchen Fall nicht automatisch an unserer mentalen Gesundheit zweifeln müssen, sondern das vermeintliche Kuschelhormon Oxytocin schuld ist. Üblicherweise wird es besonders zu Beginn einer Liebesbeziehung vermehrt ausgeschüttet und führt dazu, dass wir uns besonders schnell und intensiv an einen neuen Partner binden.

Forscher der Technisch-Naturwissenschaftliche Universität Norwegens und der Universität von New Mexico haben nun gemeinsam herausgefunden, dass das Hormon auch dann von einem der Partner vermehrt ausgeschüttet wird, wenn die Beziehung in Gefahr ist oder sich nach kurzer Zeit schon wieder aufgelöst hat. Eine erhöhte Oxytocin-Ausschüttung muss also nicht damit zusammenhängen, wie stabil die Beziehung ist, sondern kann auch ein Indikator dafür sein, dass einer der Partner vermehrt um die Beziehung bangt und emotional mehr investiert.