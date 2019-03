Es ist absolut nachvollziehbar, wenn nach der zweiten Liebe erstmal ein großer Cut und eine "Ich hab kein' Bock auf Männer"- Einstellung kommt. Und tritt dann doch eine nächste Person in unser Leben, dann haben wir am Anfang eigentlich gar keine Lust, nochmal eine feste Bindung einzugehen. Dennoch: Die dritte Liebe ist überwiegend durch "Reife" gekennzeichnet, man kennt sich und seine Macken und weiß, was man in einer Beziehung erwartet. Die dritte Liebe kommt genau dann, wenn man sie nicht erwartet oder gar nicht braucht - allerdings lehrt sie einem, dass Liebe auch einfach sein kann und man nicht nach Idealvorstellungen leben und lieben muss.

