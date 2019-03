Deshalb sollten wir zuerst "Ich liebe dich" sagen

1. Nach 40 Jahren erfolgreicher Ehe zählt nur, dass Sie noch immer glücklich zusammen sind. Wer zuerst „Ich liebe dich“ gesagt hat, ist dann völlig irrelevant.

Geben Sie sich selbst einen Ego-Push und ihrem Mann auch. Indem Sie die Worte zuerst sagen, tun Sie nicht nur sich selbst einen Gefallen, sondern auch Ihrem Partner.

3. Im schlimmsten Fall werden die Worte nicht erwidert. Und dann haben Sie höchstens ein Problem weniger. Es mag zu Beginn zwar schmerzhaft sein, aber Liebeskummer gehört zum Leben dazu.

4. Kennen Sie das Gefühl von Erleichterung? Nichts ist in den Anfängen einer Beziehung spannender, als die Ungewissheit in Gewissheit umzuwandeln. Wenn Sie die Worte gesagt haben, fühlen Sie sich großartig!

5. Der wohl schönste Grund ist, dass man sich jetzt immer und immer wieder gegenseitig die Worte an den Hals werfen darf! Ist das „Ich liebe dich“ erst einmal draußen, gibt es kein Halten mehr. Mal ganz ehrlich: Was ist schöner, als mit einer Whats-App mit einem „Ich liebe dich“ in den Tag zu starten? Eben.