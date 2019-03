Der Trenchcoat – Alles zum Mantelklassiker

Der Trenchcoat gehört in der Kategorie Mäntel sicherlich zu einem der vielseitigsten Arten. Neben dem Klassiker aus Gabardine konnten sich allerdings auch viele andere Materialien durchsetzen, die zusammen mit verschiedenen Designs und Farben einen ganz neuen Look des Modegaranten ergeben.

In Sachen Materialien sind auch Ledervarianten des Trenchcoats sehr beliebt. Ob Glatt- oder Wildleder: Die Naturfasern sehen sehr elegant in Kombination mit der typischen Trenchform aus und sollten unbedingt einen Platz im Kleiderschrank erhalten. Zudem ist das Obermaterial sehr robust und hält bei kühleren Temperaturen angenehm warm. Minuspunkt: So schön Leder auch ist, im Vergleich zu Baumwolle oder Gabardine ist die Naturfaser sehr schwer und wirkt sich dementsprechend auf den Tragekomfort aus.