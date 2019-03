Der kleine Champagner-Knigge

MADAME.de: Welchen Champagner serviere ich zum Einstieg?

Kathrin Wirz: Fein, fruchtig und frisch sollte er sein, wie zum Beispiel Pommery Brut Royal: ein animierender Aperitif mit delikater Säure und schönen, fruchtigen Aromen mit einem Hauch von Brioche. Perfekt als Starter, der Stimmung und Appetit anregt!

Weihnachten mit der Familie: Gibt es ein Evergreen, der allen schmeckt?

Ob Fleisch oder Fisch – beim Festessen mit der Familie darf Champagner natürlich nicht fehlen. Pommery Wintertime Blanc de Noirs aus der Jahreszeiten-Range ist der ideale Begleiter zu kräftigen Speisen der kalten Jahreszeit, zum Beispiel zu Fasan oder gebratenem Seefisch. Das Besondere an diesem Champagner: er besteht ausschließlich aus roten Trauben. Am Gaumen ist Wintertime fruchtig frisch und erinnert an rote Johannisbeeren, Limonenzesten und Pink Grapefruit.

Wie lange ist ein bereits geöffneter Champagner genießbar?

Ist der Champagner geöffnet, sollte er möglichst schnell getrunken werden, sonst wird er lack, das heißt, die Kohlensäure und das Aroma gehen verloren. Mit einem speziellen Champagnerflaschenverschluss lässt er sich bis zu 24 Stunden im Kühlschrank aufbewahren, danach sollte er aber getrunken werden.

Woran erkenne ich einen guten Champagner?

Ein wichtiger Hinweis auf die Qualität des Champagners: das Perlenspiel. Möglichst fein und klein sollten die Perlen sein, wie an einer Schnur aufgezogen. Je feiner die Perlage, desto delikater der Genuss. Der Schaum-Kranz des Champagners sollte im Glas nicht gleich zerfallen, sondern sich langsam setzen. Auch Duft und Geschmack können einen Hinweis auf die Qualität geben: Champagner sollte frisch und ein wenig nach Hefe duften. Ein dezenter, zurückhaltender Geschmack spricht ebenfalls für hohe Qualität. Trägt der Champagner den Begriff „Millésime“ im Namen, handelt es sich um einen besonders guten Jahrgang.

Darf man mit Champagner anstoßen oder nur zuprosten?

Richtig anstoßen ist eine kleine Kunst – denn eine klare Regel gibt es dafür nicht. Mit Wein, Sekt und Champagner darf grundsätzlich angestoßen werden. Es kommt aber auf den Anlass an: Bei Geschäftsessen und anderen formellen Anlässen wird meist aufs Anstoßen verzichtet, vornehmer ist, das Glas lediglich anzuheben und sich zuzuprosten. In familiäreren Kreisen darf gerne angestoßen werden; dabei wird das Glas mit zwei oder drei Fingern am unteren Drittel des Stiels festgehalten, leicht geneigt und am Bauch des anderen Glases sanft angestoßen.

Wie lagere ich meinen Champagner richtig?

Licht und Wärme lassen Champagner schnell altern, deshalb empfiehlt sich ein kühler, dunkler Raum zur Lagerung. Idealerweise sollte die Temperatur zwischen 8 und 12 °C betragen und die Luftfeuchtigkeit bei 70 Prozent liegen.