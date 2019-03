Auch am Kaschmir-Pulli macht die Trendfarbe Braun nicht Halt. In erdigen Tönen, von hellem bis dunklem Braun, zaubert der Farbton eine besonders elegante Optik, die super zu Hosen und Kleidern passt. Auch sattes Senfgelb darf momentan nicht fehlen. Der Ton ist leicht mit anderen Farben zu kombinieren: Vor allem Beerentöne, Petrol oder eben auch Braun sehen dazu sehr harmonisch aus und bringen eine tolle Farbenpracht in Ihr Styling.

Auch wenn sich Kaschmir am liebsten Unifarben zeigt, so dürfen Musterungen und/ oder Strukturmuster nicht fehlen! In dieser Saison ist der altehrwürdige Hahnentritt sehr begehrt – und im Zusammenspiel mit bunten Farben auch gar nicht so bieder, wie gedacht! Wer nicht auf One-Tone-Pieces verzichten möchte, kann mit Rippen- oder Zopfmusterungen bestens Vorlieb nehmen. Unifarben wirken die Dessins auf Rollkragen-Varianten besonders edel und spannend zugleich.