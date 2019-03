Der Jeans-Guide: Welche Jeans passt zu mir?

Generell gilt: Sie sollten sich in ihrer Jeans stets wohlfühlen! Natürlich gibt es unter all den Passformen eben solche, die bewusst den Po betonen, langen Beinen schmeicheln oder den Fokus auf die Taille oder Oberschenkel lenken. Mit den richtigen Tipps können Sie Problemzonen kaschieren und andere K örperpartien bewusst betonen.

Jeanshosen für lange Beine

An dieser Stelle machen wir es kurz: Möchten Sie Ihre langen Beine mithilfe einer Jeans in den Fokus setzen, dann haben Sie die Qual der Wahl. Sowohl die Skinny-Variante, also auch die Flared Jeans sorgen für einen Hingucker. Wie wäre es mit einer außergewöhnlichen Waschung oder einer farbigen Denim? Trauen Sie sich!