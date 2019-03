Der Haarsträhnen-Guide

Die schwerste Entscheidung, wenn es um Haarsträhnen geht: Welche Farbe passt zu mir? Helle Töne wirken immer leichter und sind gerade im Sommer sehr beliebt. Dunkle Strähnchen verleihen dem Haar mehr Tiefe, so dass der Look insgesamt satter aussieht. Natürlich spielt in diesem Zusammenhang aber auch der Hautton eine wichtige Rolle. Wer zu einem hellen, kühlen Teint tendiert, kann super extreme Töne tragen. Rosige Hauttöne strahlen noch intensiver mit warmen Farben wie Blond, Kupfer oder hellem Braun. Zum Schluss sollte aber auch die eigene Persönlichkeit nicht außer Acht gelassen und darüber nachgedacht werden, was zu einem als Typ am besten passt.