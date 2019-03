Der große Gastgeber-Guide für Silvester

1. Die Silvester-Planung

Die Planung ist das A&O. Angefangen bei der Auswahl der Gäste, der Uhrzeit und des Ablaufs des Abends sollten Sie vor allem eines beachten: Kalkulieren Sie als Gastgeber alles komplett durch, sowohl die Ausgaben als auch die Menge des Essens und der Getränke. Überlegen Sie außerdem, ob Sie die Leute per Whatsapp-Nachricht oder per selbst gebastelter Karte einladen wollen – der erste Eindruck zählt. Da es außerdem an Silvesterpartys nicht mangeln wird, sollten Sie schon bei der Planung stets an das Besondere denken. Außerdem wichtig: Soll die Party unter einem bestimmten Motto stattfinden? Möchten Sie den Gästen eine Übernachtungsmöglichkeit geben? Wenn ja, überlegen Sie sich ob Sie Bett und Bettwäsche ausreichend zur Verfügung haben, oder ob jeder Gast selbst eine Decke & Co. mitbringen soll. Denken Sie an die kleinen Dinge, die leicht vergessen werden können: Haben Sie genug Besteck und Teller? Ist Ihr Badezimmer mit Handtüchern und Toilettenpapier zur Genüge ausgestattet? Auch Kopfschmerztabletten für den nächsten Morgen sind nicht verkehrt.

2. Die Dekoration an Silvester

An Silvester darf es glitzern und knallen und eine Menge Konfetti geben. Sorgen Sie als Gastgeber für das feierliche Ambiente und kümmern Sie sich um die Dekoration. Niemand möchte in einen Raum kommen und nur leere Wohnungsecken vorfinden.

Kleiner Tipp: Vermeiden Sie es, die geliebte und teure Vase aus der dritten Generation auf dem Regal stehen zu lassen. Man weiß nie, was der Abend noch so bringt und falls doch mal etwas danebengeht, dann doch bitte nicht auf dieses Erbstück!

3. Das Silvester-Outfit

Die wichtigste Frage überhaupt: Als Gastgeber dürfen und sollten Sie auffallen, Sie sind der Star des Abends. Die Outfitfrage sollten Sie daher schon möglichst früh geklärt haben. In Silvester-Kleidern macht jeder eine gute Figur, egal ob glamourös oder casual.