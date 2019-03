Der Espresso-Guide für Kaffee-Liebhaber

Was ist der meist-bestellte Espresso und warum?

Ich biete hier in meinem Stammhaus in Hamburg Blankenese meine klassische Espressomischung an, die wir zweimal wöchentlich selbst nach dem traditionellen Trommelröstverfahren im Ladenlokal rösten. Die Rezeptur ist in Geschmack und Qualität seit der Gründung von Carroux Caffee unverändert und stößt bei meinen Gästen und Kunden seit jeher auf großen Anklang.