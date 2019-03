Der Clavi Cut – die Trendfrisur des Jahres

Früher noch als Übergangslänge vom Bob zu langem Haar tituliert und stets bemüht, den herausgewachsenen Schnitt mit Haargummi und –klammern zu verstecken, gehört der Clavi Cut in diesem Jahr zu einem der begehrtesten Haarschnitte überhaupt. Dabei bezieht sich der Begriff nicht auf eine spezielle Schneidetechnik wie es beim Blunt Cut der Fall ist, sondern auf das englische Wort „Clavicle“, das übersetzt "Schlüsselbein" bedeutet – denn genau dort endet die neue It-Frisur. Am schönsten kommt die Übergangslänge übrigens mit verlängertem Vorderhaar zu längerem Haar am Hinterkopf zur Geltung; das schmeichelt den Gesichtszügen und sieht nicht mehr nach herausgewachsener Zottelfrisur aus.