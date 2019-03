Während Frauen zu besonderen Anlässen auf eine größere Auswahl an Kleidern, Abendroben, Hosenanzügen oder Seidenblusen zurückgreifen können, steht bei Männern ein Kleidungsstück ganz besonders im Fokus: der Anzug. Anzüge sorgen stets für ein stilbewusstes Auftreten und verleihen ihren Träger ein gewisses Maß an Seriosität. Doch welcher Anzug passt zu welchem Anlass? Welche Passformen gibt es? Und auf was muss man bei der Auswahl der Accessoires achten? Wir klären die wichtigsten Fragen in unserem Anzug-Guide.