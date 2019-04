Auch andere polieren in den vergangenen Wochen kräftig ihr Marken-Image: Während Givenchys Riccardo Tisci über 1.200 Tickets für sein Défilé an New Yorker verschenkt, hält Marc Jacobs die Präsentation seiner Show social-media-wirksam direkt auf den Bürgersteig des Ziegfeld Theatre ab.

Bezeichnend: Die angereisten Redakteure verfolgten das Getümmel, das auf Leinwänden übertragen wurde, bequem im Theatersaal.

Via Instagram, Livestreams und Modeblogs verfolgen immer mehr Menschen den Fashion-Week-Trubel in Echtzeit und das ist auch gut so. Dennoch scheinen mit der zunehmenden Zahl an viralen Mode-Enthusiasten immer weniger Zusammenhänge kritisch hinterfragt zu werden.