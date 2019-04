50 Jahre Frisurengeschichte - eingefangen in einem GIF. Die britische Illustratorin Helen Green zeichnete anlässlich David Bowies 68. Geburtstag 29 ikonische Looks der Musiklegende. Aus einem traurigen Grund - David Bowie starb am 10. Januar 2016 für die Öffentlichkeit völlig überraschend an einem Krebsleiden - lassen wir den Weltstar auf diese Weise noch einmal hoch leben.